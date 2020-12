L'Unione Province d'Italia (UPI) al Governo: "Concedere la possibilità di spostamenti tra Comuni all'interno della stessa provincia nelle giornate di festività"

L'Unione Province d'Italia (UPI), del cui Consiglio direttivo fa parte il presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, ha inviato al Governo una richiesta di modifica del DPCM del 3 dicembre 2020.

"La nostra proposta è di una correzione alle ultime disposizioni sul Natale: concedere la possibilità di spostamenti tra Comuni all'interno della stessa provincia nelle giornate delle festività. Sarebbe una soluzione di buon senso, una mediazione tra sicurezza e umanità", le dichiarazioni del Presidente dell'UPI, Michele De Pascale, a cui ha fatto eco il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti.

"Siamo consapevoli di vivere una situazione di pandemia e la sicurezza è al primo posto – ha affermato il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – ma, nell'assumere le decisioni, la soluzione estrema, ultimamente, sembra quella più semplice per tutti. Non dobbiamo dimenticare che l'Italia sta vivendo un 2020 difficilissimo, durante i quali ci sono stati tre mesi di lockdown totale e nelle ultime settimane ci sono stati, comunque, chiusure a livello regionale".

"Servono misure, in primis, concertate con noi che viviamo il territorio – ha proseguito Roberti – Noi sindaci, Presidenti di Provincia, amministratori comunali e provinciali viviamo, quotidianamente, a stretto contatto con i nostri concittadini. Le decisioni non possono prescindere dall'ascoltare chi è portavoce delle necessità dei cittadini, perché vive il territorio nel senso pieno del termine. Speriamo che il Governo ascolti le nostre istanze e, questo, non significherebbe fare un passo indietro, anzi sarebbe un gesto di maturità di chi è chiamato a guidare il Paese".

"Riteniamo che consentire gli spostamenti tra i Comuni della stessa provincia sia un modo anche per donare un minimo di serenità in più alle persone, che oggi, come mai, hanno bisogno di essere ascoltati e sentire il calore che le festività natalizie portano", ha incalzato il Presidente della Provincia di Campobasso e sindaco di Termoli, Francesco Roberti.

"Sui territori stiamo cercando di adottare tutte quelle misure che possano apportare benefici ai cittadini nel momento più difficile dopo la crisi economica del 2008. Per questo chiediamo al Governo che ascolti i suggerimenti che arrivano dai Comuni e dalle Province", ha concluso Roberti.

Campobasso, lì 10 dicembre 2020