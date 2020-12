Sindacati annunciano presidio pubblico di protesta 17 dicembre di fronte Ospedale “G. Vietri” di Larino

Comunicazione presidio pubblico operatori della sanità molisana presso Ospedale “G. Vietri” di Larino. Le scriventi organizzazioni sindacali e i componenti della RSU aziendale, a seguito delle mancate soluzioni dei problemi sollevati più volte alla Direzione Generale ASREM, alla Direzione Generale della salute, al Presidente della Regione Molise ed al Commissario ad acta, intendono esprimere pubblicamente il proprio dissenso giovedì 17 dicembre di fronte all’Ospedale “G. Vietri” di Larino alle ore 10,30. In sede di presidio pubblico saranno rispettate le distanze di sicurezza, le regole previste dalla normativa vigente e il numero di partecipanti non supererà le trenta unità. I partecipanti innalzeranno le bandiere delle rispettive sigle sindacali aderenti. I presidi sono conseguenti alla proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale che rimane permanente. Nel restare a completa disposizione, si porgono distinti saluti. FP CGIL CISL FP UIL FPL FIALS FSI - USAE NURSING UP A. Amantini A. Valvona T. Boccardo C. Vasile F. De Guglielmo M. Luciano