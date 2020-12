Covid: governo a regioni, verso zona rossa dal 24 al 7 gennaio

Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il Paese in sicurezza. E'

l'indicazione fornita dal governo alle Anci regionali nell'incontro di questa mattina che

ha dato il via libera al piano sui vaccini. Il ministro Speranza ha ricordato come nelle

regioni che sono entrate in zona rossa ci sono stati significativi risultati, mentre gli

altri territori in zona gialla hanno sofferto maggiormente.

Troppo pericoloso - questo il ragionamento di Speranza e di Boccia - tenere aperti

nelle festività natalizie.

Diversi governatori regionali hanno sottolineato che c'è il pericolo anche di questo

weekend, perchè tra sabato e domenica si concentrano maggiormente gli spostamenti e

gli acquisti natalizi nei negozi con il pericolo di assembramento. D'altro canto la zona

rossa ora andrebbe per incidere in maniera piu' restrittiva, considerato che le scuole e

le fabbriche si chiuderebbero, da qui il ragionamento di alcuni presidenti di regione

sulla necessità di dare comunque un po' di respiro alle persone, permettendo

comunque perlomeno delle passeggiate. In ogni caso l'invito all'esecutivo è

stato quello di decidere subito e di prevedere al piu' presto di nuovo ristori per le

categorie che verranno danneggiate. Tra poco si riuniranno i capi delegazione alla

presenza del premier Conte.

Sarà mia cura tenervi informati sui successivi sv