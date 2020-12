Mariapia Marinelli sul noto periodico francese "Elle":Le storie e le carriere bellissime di 4 donne poliziotto orgoglio italiano

Sul noto periodico francese Elle, fondato da Pierre Lazareff e dalla moglie Hélène Gordon-Lazareff[1] nel 1945. è stato pubblicato in data odierna,18 dicembre 2020, un articolo che racconta il lavoro, l'impegno di quattro donne, donne poliziotto. Le protagoniste dell'articolo sono: Rosa Scafa la prima poliziotta d'Italia oggi 95enne, Francesca Capaldo capo della sezione “Violenza di genere” dello Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, Mariapia Marinelli agnonese che si occupa di reati legati ai trafficanti di esseri umani e il questore di Belluno,Lidia Fredella. Quattro donne eccezionali che hanno fatto della loro vita una missione a favore dei piu deboli.

La dott Mariapia Marinelli ogni tanto la si incontra ad Agnone fa delle brevi visite alla sua famiglia. E' una giovane donna, socievole,sensibile e pronta al dialogo e al sorriso. Il suo lavoro molto impegnativo la tiene spesso lontana dal suo paese natio, ma è legatissima alla sua famiglia e i suoi amici.

"Se ci fate caso, negli ultimi anni il genere crime, nelle sue tante sfumature, ora più dark, ora più soft, ha visto un boom di donne poliziotto come protagoniste, alcune delle quali, come la Eve di Killing Eve interpretata da una Sandra Oh in stato di grazia, diventate assolutamente iconiche. Questo cambio di passo, che in breve tempo ha cercato di colmare il gap di un universo narrativo tradizionalmente maschile, è probabilmente specchio di una reale maggiore presenza delle donne, fra le forze dell'ordine, che, pur con le loro difficoltà, scelgono questa carriera con più slancio di un tempo. E dunque, se di recente ci siamo molto affezionate alla Petra di Paola Cortellesi, scostante, polemica, un po' nichilista, ma con un impagabile senso della giustizia, ovunque nel nostro paese ci sono a partire da Rosa Scafa, la prima poliziotta d'Italia, che proprio in questo 2020 ha festeggiato 95 anni nella sua casa di Trieste in Strada di Fiume. La sua lunga vita in polizia è iniziata per necessità di trovare lavoro ma poi, come ha raccontato la scorsa estate ai tanti quotidiani che la sono andati ad intervistare, "mi sono innamorata dalla Polizia, ed è stato bellissimo. Da giovane, nell questura di Trieste,ha lavorato per un periodo anche alla 'Buoncostume' e il suo compito era, oltre all'assistenza ai minori, quello di controllare le prostitute, affinché andassero in ospedale, dove venivano portate per accertamenti sanitari. "Una di loro mi avrebbe sfregiato con una lametta che nascondeva sotto il maglione - raccontato Rosa -se, come mi confessò poi, non fosse stata dissuasa dalla gentilezza e dall'umanità con cui si sentì trattata". Rosa Scafa ha svolto 33 anni di servizio, facendo parte prima della polizia civile di Trieste, poi della polizia femminile e dal 1981 della polizia di stato.

C'è, poi, Francesca Capaldo, che tanti definiscono "la poliziotta anti stupratori" nota per il suo non parlare mai di reati, ma di ascolto, comprensione e fiducia. Non cita le pene e non si porta appresso le manette. Francesca Capaldo è una poliziotta che non ha bisogno della pistola, il giubbotto antiproiettile, dunque, non le serve, eppure, i crimini che ogni giorno deve fronteggiare sono tra i più feroci, anzi, oggi, causa lockdown, sono una delle maggiori emergenze del paese, e sono i reati contro le donne. Il vicequestore Capaldo è, infatti, il capo della sezione “Violenza di genere” dello Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e ogni giorno lavora dietro le quinte, senza divisa, alternando la procedura penale all'empatia necessaria per aiutare una donna terrorizzata da un abuso a tirare fuori il coraggio per denunciare. Francesca Capaldo non ama stare sotto i riflettori, i titoli da prima pagina non sono una sua priorità, ma è stata lei che nell'agosto del 2017 ha inchiodato il branco che si accanì su una coppietta e su una transessuale sul litorale di Rimini. "Ho provato grande soddisfazione -disse allora - ma solo per aver reso giustizia a quelle due donne con le quali, io e tutta la squadra, abbiamo passato giorno e notte. Quelli che abbiamo arrestato e che si sono scatenati con grande brutalità, in realtà sono dei ragazzini. Poco più che bambini. L’obiettivo del nostro lavoro non è solo quello di individuare i responsabili dei reati, ma contribuire a portare avanti una piccola rivoluzione culturale, perché sia abbandonata questa concezione arcaica delle donne che ancora vengono trattate come se fossero proprietà di qualcuno".

Mariapia Marinelli, invece, ha 47 anni, è nata ad Agnone, ha un passato alla Squadra Mobile di Milano, e oggi si occupa di reati legati ai trafficanti di essere umani. Una vita con il trolley sempre a portata di mano, Marinelli ha una vita frenetica, che ha raccontato lo scorso anno al Corriere della Sera, con il lavoro di polizia giudiziaria che l’assorbe quasi tutta. "Nel mio ufficio - dice - c’è un mare di faldoni, sulla scrivania montagne di carte che mi aspettano. In questo marasma c’è pure un portafortuna: la piccola campana che uno zio mi regalò all’inizio della mia carriera. In un angolo campeggia il trolley: se devo partire per una missione, ci impiego sette minuti a preparare la valigia". Alcuni omicidi, e davvero spesso non ci rendiamo conto di che cosa voglia dire in termini emotivi e psicologici fare questo mestiere, dice che non se li dimentica: "quelli in cui le vittime sono troppo giovani. Come quel ragazzo impiccato: se fossi arrivata mezz’ora prima, beh, l’avrei salvato. O la donna accoltellata che ho trovato in un lago di sangue; accanto c’era il suo bimbo disperato. Mi sono occupata di violenza di genere, di abusi sui minori, ma ho incontrato anche tante persone che lottano per il bene. Penso a quello che disse Nicola Calipari (poliziotto e agente segreto ucciso in Iraq durante la liberazione di Giuliana Sgrena, ndr) a un gruppo di giovani commissari: “Il nostro lavoro è difficile, ci saranno momenti di scoramento. Ma sono convinto che se dovessi incontrarvi fra 30 anni, direste che questa è la vostra strada”.

Con Mariapia Marinelli si conosce ed è amica, Lidia Fredella, da un anno Questore di Belluno. Nota nota alle cronache per aver contribuito a individuare l’assassino di Yara Gambirasio, “una vicenda - ha raccontato durante la conferenza stampa di presentazione.- su cui ho lavorato tre anni e che anche per noi investigatori, che cerchiamo sempre di spersonalizzare i casi su cui indaghiamo, è stata pesantissima. È la storia di una ragazzina normale, uscita di casa per andare in palestra e poi ritrovata uccisa. Un dramma che poteva colpire chiunque dei nostri ragazzi. È stato un biologo del nostro ufficio a trovare la corrispondenza del Dna", Fredella nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi importanti. Da Milano (in ambito Expo, semestre italiano dell’Unione Europea e G7) fino a Palermo, in un gruppo di indagine sugli omicidi di Falcone e Borsellino. Sempre a Palermo, Fredella ha lavorato per due anni e mezzo alle indagini sulle stragi di mafia, per poi tornare in Veneto alla direzione del commissariato di Marghera. Dopo essere stata chiamata per un incarico delle Nazioni Unite in Kosovo, è andata a Milano dove ha iniziato l’attività per la Polizia Scientifica. L'ultimo step di una straordinaria carriera è la promozione che l’ha portata nella sua Belluno, in veste di Questore. E subito sotto di lei, un'altra donna, la sua vice Federica Ferrari. E l'augurio è che una questura al femminile diventi sempre meno una notizia e sempre più la normalità."

