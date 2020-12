Coronavirus, bollettino del 18 dicembre ore 19:Effettuati 751 tamponi. Un dimesso, 4 ricoveri nel reparto di malattie infettive

Effettuati 751 tamponi. Un dimesso, 4 ricoveri nel reparto di malattie infettive

Coronavirus: per il secondo giorno consecutivo in Molise non si registrano decessi. 751 i tamponi effettuati: 49 i nuovi positivi. 31 le persone guarite. Sono invece 4 i ricoveri in ospedale, tutti nel reparto di malattie infettive (i pazienti sono di Salcito, Campobasso, Fossalto e Oratino). Una persona di Pescolanciano invece è stata dimessa. Restano dunque fermi a 172 i decessi. I ricoverati presso il Cardarelli invece sono 69: 10 in terapia intensiva e 59 nel reparto di malattie infettive. 2802 i pazienti attualmente positivi mentre sono 2894 i soggetti in isolamento.

Questo l’elenco dei casi positivi riscontrati nella giornata odierna:

Bojano (4)

Campobasso (9)

Campomarino (1)

Ferrazzano (1)

Fossalto (1)

Limosano (1)

Mafalda (2)

Montagano (2)

Montemitro (1)

Montenero (2)

Oratino (4)

Palata (1)

Petacciato (1)

Petrella (1)

Poggio Sannita (1)

Riccia (1)

Ripalimosani (1)

Santa Croce di Magliano (1)

Termoli (10)

Trivento (2)

Venafro (1)