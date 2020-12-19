Incendio distrugge una baracca, VVF recuperano prontamente bombole di propano

| Categoria: Attualità
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IN SERATA , ORE 20.00 CIRCA, UNA BARACCA UBICATA LUNGO LA VIA KENNEDY, NEL COMUNE DI CAMPOMARINO LIDO, É STATA AVVOLTA DALLE FIAMME PER CAUSE NON ANCORA ACCERTATE.

 LA SQUADRA VVF DEL DISTACCAMENTO DI TERMOLI HA CIRCOSCRITTO L'AREA DELL'EVENTO ED EVITATO IL PEGGIO RIUSCENDO A RECUPERARE REPENTINAMENTE DELLE BOMBOLE DI PROPANO PRESENTI NELLA "COSTRUZIONE" ORMAI DISTRUTTA DAL FUOCO..IN LOCO ANCHE UNA PATTUGLIA DI CC DI CAMPOMARINO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA

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