Bari, nasce la biblioteca Covid in ospedale: 200 i libri donati dalla scrittrice di origine agnonese Chiara Gamberale

Duecento libri sono stati donati da Chiara Gamberale, figlia del manager Vito Alfonso di Agnone, scrittrice, conduttrice di programmi radiofonici e televisivi, al Policlinico di Bari per creare una biblioteca per i pazienti ricoverati nei reparti Covid. "Mi ha scritto una mia lettrice, una rianimatrice del Policlinico e ho contattato una libreria di Bisceglie a me molto cara e abbiamo scelto 200 libri per creare la nuova biblioteca", spiega in un video.

"Un grazie alla nostra collega e all'autrice per questo dono", commenta Vincenzo Palmieri, responsabile area Covid interna. "Un problema che abbiamo avuto in questi mesi è stato l'isolamento dei pazienti - aggiunge Piero Portincasa, direttore della Medicina interna universitaria - i libri uniscono, la cultura unisce"