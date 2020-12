Sanità Agnone, pressing di Identità e futuro: in consiglio comunale discussione su proposta condivisa dai sindaci

Il Gruppo politico "Agnone Identità e Futuro" capeggiato da Vincenzo Scarano, fa pressing sulla maggioranza di Daniele Saia al comune di Agnone. Lo fa su un nervo scoperto per il territorio dell'Alto Molise: Il furo dell'Ospedale San Francesco Caracciolo. In una nota il gruppo chiede che venga posto in discussione al prossimo consiglio comunale di fine dicembre, un documento elaborato dallo stesso gruppo di concerto con il M5S locale, regionale nella persona del capogruppodei consiglieri alla regione Molise del M5S Andrea Greco, e con la partecipazione nell'elaborazione di esperti del settore e condiviso nei contenuti da molti sindaci dell'Alto Molise e dalla Deputata Rosa Alba Testamento e il Senatore Fabrizio Ortis del M5S.

Di seguito la nota:

"Il Gruppo politico "Agnone Identità e Futuro", per il prossimo Consiglio Comunale del 30.12.2020, ha proposto quale argomento all'ordine del giorno "Ospedale San Francesco Caracciolo – Documento del 06.07.2020 relativo a incontro tra Sindaci, Operatori Sanitari e Comitati – Determinazioni".

Il suddetto documento, partendo dalla necessità del riconoscimento del Caracciolo come Ospedale di Area particolarmente disagiata, contiene suggerimenti operativi, indicazioni strategiche, proposte di progetto e previsioni dei costi a cura del Dott. Giovanni Di Pilla, di Don Francesco Martino, del Dott. Franco Paoletti e del Consigliere Regionale Andrea Greco.

Il Documento, del 06.07.2020, scevro da logiche partitiche, raccoglie le aspettative che dovrebbero caratterizzare l'Ospedale San Francesco Caracciolo quale Ospedale di Area particolarmente disagiata e, sinora, ha riscontrato le adesioni di Luigino Rosato (Sindaco del Comune di Vastogirardi), di Giuseppe Orlando (Sindaco del Comune di Poggio Sannita), di Antonio Conti (Sindaco del Comune di Carovilli), di Candido Paglione (Sindaco del Comune di Capracotta), di Carmen Carfagna (Sindaco del Comune di Pescopennataro), di Anita Di Primio (Sindaco del Comune di Belmonte del Sannio), di Antonio Di Pasquo (Sindaco del Comune di Pietrabbondante), del Senatore Fabrizio Ortis, della Deputata Rosa Alba Testamento e del Consigliere Regionale, Capogruppo del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco.

"Agnone Identità e Futuro", pertanto, ritiene opportuno che il Consiglio Comunale di Agnone si esprima in merito al Documento del 06.07.2020 -che è stato consegnato anche al Commissario alla Sanità Giustini-, affinché l'azione per la tutela e per la promozione dell'Ospedale San Francesco Caracciolo acquisti maggiore concretezza ed efficacia, passando attraverso canali istituzionali e prevedendo l'impegno e il sostegno da parte di tutte le amministrazioni locali e delle Autorità dell'Area interessata."

Allega il Documento del 06.07.2020.

Il Gruppo politico "Agnone Identità e Futuro"