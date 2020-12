Rendiconto e bilancio consolidato, i due documenti passano a maggioranza: il valore negativo è di 148.715.915 euro

Il Consiglio regionale nella seduta di oggi ha approvato a maggioranza (12 favorevoli 8 contrari e 1 astenuto) il rendiconto consolidato della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019 presentato .

Il rendiconto consolidato –ha spiegato il relatore Andrea Di Lucente- restituisce l’esatta fotografia della consistenza finanziaria dell’ente. Per redigerlo si è provveduto all’elaborazione del rendiconto consolidato comprensivo in aggiunta dei prospetti economico patrimoniali. In particolare la redazione del bilancio consolidato fra Regione e Consiglio Regionale.



Inoltre il Consiglio regionale nella seduta di oggi ha approvato a maggioranza (12 favorevoli 8 contrari e 1 astenuto) il bilancio consolidato della Regione Molise per l'esercizio 2019. determinazioni presentato dalla Giunta Regionale.

Il documento contabile presentato dall’Esecutivo regionale – ha spiegato il Relatore Consigliere Andrea Di Lucente nella sua illustrazione- supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del “gruppo amministrazione pubblica” (comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica) dell’Ente Regione.

Dalla relazione istruttoria emerge che il bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2019 esprime un risultato economico negativo di euro - 67.710.510,36. Il risultato economico è, in massima parte, frutto della gestione caratteristica (differenza tra componenti positivi e negativi della gestione) il cui risultato ammonta a euro -14.169.602,09. La gestione finanziaria mostra un risultato negativo complessivo di euro 8.117.995,38 dovuto principalmente a interessi passivi. La gestione straordinaria mostra un risultato negativo di euro 42.046.604,32 dovuto in gran parte a sopravvenienze passive della capogruppo.

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2019 è costituito da un valore negativo di euro 148.715.915 derivante dalla gestione consolidata della Regione Molise con il Consiglio regionale. Si rileva, inoltre, che gli enti e le società oggetto di consolidamento presentano tutti un patrimonio netto positivo.