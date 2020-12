“Aspettando...Capodanno 2021”: concerto online con gli artisti di XFactor, Sanremo e TheVoice

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Saranno giovanissimi i protagonisti di “Aspettando...Capodanno 2021” l’evento pomeridiano che ci accompagnerà nel pomeriggio dell’ultimo dell’anno attraverso numerose esibizioni di promettenti artisti italiani, di cui molti hanno partecipato a programmi come XFactor, Sanremo e TheVoice, mentre altri collaborano con importanti etichette discografiche internazionali.

Per l’occasione, sostenendo il progetto “Nessuno Escluso” promosso da Emergency Italia attraverso il gruppo di Napoli, durante la diretta Facebook del 31 a partire dalle ore 17:00 il pubblico potrà interagire con gli artisti presentati per l’occasione da Danny Virgillo speaker radiofonico per RDS e conduttore d’eccezione.

Il parterre artistico coinvolge numerosi nomi ben noti al grande pubblico come Matteo Costanzo, Leo Gassmann, Naive, Marco Sentieri e Andrea D’Alessio, oltre ad artisti emergenti come Gianmario Sanzari, Zerella e Lena A.

Attraverso Nessuno Escluso Emergency desidera affrontare una nuova emergenza che sta emergendo anche a causa dell’emergenza sanitaria: una nuova povertà, che i volontari di Emergency incontrano ogni giorno di persona.

La crisi economica e sociale è arrivata quasi in contemporanea con quella sanitaria e purtroppo rischia di lasciare tante persone escluse da qualsiasi progetto di futuro.

A Milano, a Roma, a Napoli e a Piacenza è stato avviato un servizio per dare loro beni alimentari e di prima necessità, attraverso strutture logistiche e catene di approvvigionamento.

In questo momento nessuno deve rimanere escluso. Ma per continuare ad aiutare queste persone c’è bisogno dell’impegno di tutti, anche del tuo.