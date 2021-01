La buona scuola, ITIS L. Marinelli di Agnone: da oggi sono aperte le iscrizioni

Sono aperte da oggi 4 Gennaio 2021 le iscrizioni per l'anno scolastico 2021-2022, presso l'Istituto Tecnico Industriale Leonida Marinelli di Agnone. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20 del 25 gennaio.Si puo' consultare il seguente link per le modalità: https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-2021-22-al-via-oggi-le-procedure-tutte-le-info-utili-con-i-video-tutorial-video/

Il famoso istituto agnonese è l' unico nel Molise nella sua specializzazione "Meccanica , meccatronica ed energia". Nato nel 1959, ha fornito formazione tecnica a centinaia di giovani e ha consentito lo sviluppo di medie e piccole imprese nel territorio altomolisano e ha formato tecnici alla grande industria della Val Di Sangro, nonchè alla FCA FIAT di Termoli .

L' Istituto Tecnico valorizza nella formazione dei giovani il metodo induttivo, attraverso le attività pratiche nei diversi laboratori, perché è da qui si genera la capacità di tradurre le conoscenze tecniche in operatività. Alcuni moduli delle discipline professionalizzanti vengono insegnati anche in inglese, nell’ambito del progetto CLIL. Si promuovono attività di alternanza scuola-lavoro: stage, esperienze di lavoro estivo, progetti comuni con le aziende, assistenza tutoriale da parte di docenti e di personale esperto dei luoghi di lavoro.

Al termine del percorso quinquennale di studi il/la diplomato/a è in grado di:

leggere e creare disegni con l'ausilio di sistemi CAD 2D e 3D;

sviluppare programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione a controllo numerico e con l'ausilio di programmi CAD-CAM;

elaborare cicli di lavoro necessari per l'esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili e successivo montaggio;

effettuare il controllo, collaudo e manutenzione di materiali, semilavorati e prodotti finiti;

dimensionare, installare e gestire impianti elettrici ed elettronici;

operare nella manutenzione preventiva e ordinaria e nell'esercizio di sistemi industriali;

operare, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambiental

Quest'anno purtroppo a causa delle misure restrittive dovute alla pandemia da Covid 19, non è stato possibile organizzare l'Open Day in presenza, ma si puo' visitare la struttura on line e a tal proposito alleghiamo due video esplicativi riguardanti la struttura e le opportunità di lavoro che si prospettano per i giovani studenti.