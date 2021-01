Covid- Vaccinati gli anziani ospiti della struttura agnonese di San Bernardino

Intorno alle ore 10 di oggi 11 gennaio , lo staff Asrem addetto alle vaccinazioni Covid si è recato presso la struttura per anziani di San Bernardino per praticare le vaccinazioni agli anziani ospiti della struttura agnonese. Tutti gli anziani hanno dato il consenso e il medico vaccinatore dopo aver raccolto una attenta anamnnesi di ogni ospite ,con gli infermieri preposti hanno provveduto in breve tempo a vaccinare gli ospiti. Con loro ha praticato la vaccinazione anche parte del personale, il restante personale si recherà ad Isernia .La casa di riposo di San Bernardino da sempre struttura covid free, con le vaccinazioni odierne, e i futuri richiami, diventa ancora più sicura nella tutela della salute dei nostri anziani.