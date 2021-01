Covid-19: vaccinati gli ospiti della casa di riposo per anziani di Capracotta

E' il sindaco di Capracotta, Candido Paglone che lo rende pubblico. Gli anziani della casa di riposo Santa Maria di Loreto di Capracotta oggi sono stati vaccinati

Nel suo comunicato afferma

Oggi gli ospiti della nostra casa di riposo hanno ricevuto la prima dose del vaccino per il Covid-19. Il vaccino somministrato è quello della Pfizer-BioNTech. È sicuramente un segnale importante, segna l’inizio di un percorso nuovo e, anche se la strada è ancora lunga, possiamo davvero vedere la luce in fondo al tunnel e iniziare a pensare ad un lento e graduale ritorno alla normalità, cominciando proprio dai più deboli. Per questo, la loro protezione rappresenta un bellissimo segnale di speranza e di fiducia per tutta la comunità di Capracotta.