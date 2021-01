'Tutelare le aziende agricole con le polizze agevolate', l'appello dell'assessore Cavaliere 

CAMPOBASSO. "In un momento delicato e incerto come questo, non solo per il comparto agricolo ma in generale per l'intero sistema economico, credo sia assolutamente necessario e prioritario per gli operatori del settore tutelare fino in fondo le proprie aziende. Ricordo a tal proposito lo strumento più efficace, ovvero le polizze agevolate del Piano assicurativo nazionale".

È quanto dichiara in una nota l'assessore regionale Nicola Cavaliere.

Per tali polizze è infatti previsto un contributo pubblico che copre fino al 70% del costi totali, nei diversi rischi assicurabili figurano eventi come siccità, gelate, grandine e altre calamità causate dei cambiamenti climatici. C'è inoltre la possibilità di assicurarsi per epizoozie - come ad esempio la brucellosi in ambito zootecnico o la varrosi per le api - e per le riduzioni di produzione del latte.

Esistono anche le 'polizze sperimentali', dove il contributo massimo scende al 65%, che riguardano in particolare l'assicurazione sulla perdita di ricavo, sulla riduzione di resa o riduzione di prezzo e possono coprire la perdita di produzione in base a valori indicizzati.

Infine sono assicurabili, con i nuovi strumenti di stabilizzazione del reddito, colture e prodotti quali: frumento duro, oliva, ortofrutticoli, latte bovino e ovicaprino e prodotti dell'avicoltura.

Per saperne di più basta rivolgersi ai CAA, mentre il decreto di riferimento è consultabile anche sul sito del Psr Molise https://psr.regione.molise.it/node/516