Scuola, Usr Molise, si riparte in presenza il 18 gennaio Scuola. Per le scuole superiori frequenza al 75%

ISERNIA, 15 GEN - L'Ufficio Scolastico regionale (Usr) del Molise, con una nota, ha invitato i dirigenti scolastici "a predisporre quanto di propria competenza per consentire la ripresa dell'attività in presenza da lunedì 18 gennaio". Per quanto riguarda le scuole superiori "la frequenza degli studenti è limitata al 75%".

La nota dell'Ufficio scolastico regionale arriva dopo il tavolo tecnico, riunito, con la Regione e le Prefetture, martedì scorso. (ANSA).