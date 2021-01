Serie D/F: L'inferiorità numerica non ferma il Castelnuovo Vomano, batte all'Aragona La Vastese 0-1

Campionato serie D girone F

Vastese - Castelnuovo Vomano

Nell'anticipo della 12^ giornata

Il Castelnuovo Vomano batte per 0-1 la Vastese all’aragona.

La gara vede il suo regolare svolgimento, nonostante le difficoltà create dalla temperatura rigida e tratti di fitte nevicate che, imbiancano il terreno di gioco, rendendolo con il passare dei minuti sempre più pesante.

Nella fase iniziale sono i locali a prevalere per possesso palla e iniziative, ma incontrano sulle loro azioni un attento Castelnuovo. La svolta della gara potrebbe girare a favore dei Vastesi al 27' quando l'arbitro sig. Stefano Peletti della sez. di Crema espelle l'attaccante nero verde, Sbarbati, per una presunta gomitata ai danni dell'avversario Di Filippo. Il Castelnuovo resta in inferiorità numerica, mister Di Fabio non modifica l'assetto tattico cerca di sopperire all'assenza di un terminale offensivo con gli inserimenti del bravo Emili.

Nel corso del primo tempo tuttavia, i due portieri restano del tutto inoperosi, fatta eccezione per una bella conclusione di Martiniello, al 20' che trova l'ottima risposta con deviazione in angolo del portiere Natale. Vastese che anche nella seconda frazione di gioco, nonostante la superiorità numerica non e mai riuscita a trovare gli spazi necessari tra le maglie avversarie nel riuscire a crearsi la soluzione vincente. Ci riesce invece il Castelnuovo a 4' dalla conclusione con Loviso, che capitalizza al meglio un calcio di punizione e regala il vantaggio alla propria squadra.

Il Castelnuovo potrebbe anche raddoppiare al 90' quando usufruisce di un calcio di rigore per fallo in area del nuovo entrato Lenoci, ai danni di Faggioli, ma l'esperto Loviso, dagli 11 calcia male e conclude fuori. L' errore commesso dal dischetto per poco nei minuti finali del recupero non trova il pareggio dei Vastesi, ma solo la bravura del portiere Natale, permette agli ospiti di chiudere la gara con la vittoria.