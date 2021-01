La neve è arrivata in quasi tutta la Regione, le temperature sono scese fino a -12 a Capracotta. L'ondata di maltempo non sta provocando disagi al transito dei veicoli nelle più importati arterie molisane, né sulla Bifernina, né sulla Trignina né al Valico di Castelpetroso.

A Capracotta le temperature sono scese moltissimo ma in molti sono andati a sciare sulle piste di fondo a Prato Gentile dove la neve ha superato il metro e mezzo.