Iscrizioni scuole superiori; vola in Alto Molise, orientati verso Agnone e i suoi indirizzi

Il giorno 25 gennaio 2020 scadono i termini ultimi per le iscrizioni alle scuole superiori. Ad Agnone l'Istituto Omnicomprensivo G.N D'Agnillo offre una vasta e articolata scelta per la formazione dei ragazzi. Quest'anno la pandemia da Covid 19 impedisce l'Open Day che dà vasta possibilità alle famiglie e agli studenti provenienti dai territori dell'Alto Molise e dell' Alto Vastese di visitare le strutture scolastiche e dialogare con il corpo docente.

In ogni caso gli insegnanti restano a disposizione delle famiglie e dei ragazzi anche telefonicamente per fornire informazioni e chiarimenti. All'articolo è allegato un breve video dove si puo avere una visione panoramica generale delle tre scuole che sono: Il Liceo Scientifico, l’Istituto Tecnico e l’Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. Le scuole agnonesi offrono agli alunni la possibilità di coltivare le proprie passioni, di conseguire un diploma che apre varie possibilità di lavoro ma anche una adeguata preparazione per affrontare l’università.

Il percorso del Liceo Scientifico, con le sue grandi tradizioni e la sua rilevanza anche nazionale, coniuga la cultura scientifica con la tradizione umanistica; favorisce l’acquisizione dei metodi della Matematica, della Fisica e delle Scienze naturali per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere anche attraverso la pratica laboratoriale.

Nell’Istituto Tecnico è possibile diplomarsi in Meccanica, Meccatronica ed Energia ma anche in Elettronica ed Elettrotecnica; grazie ai fondi PON, l’Istituto è stato dotato di un ambiente digitale per l’apprendimento con laboratorio multidisciplinare e stampante 3D, oltre che dei laboratori di Fisica, Tecnologia, Progettazione, Disegno, Sistemi elettrici ed Elettronica.

L’Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, composto dal corso di Enogastronomia e dal corso di Sala e Vendita, rappresenta un formidabile ambiente che consente agli studenti di acquisire una formazione altamente professionale, volta anche all’autoimprenditorialità, in grado di garantire la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storiche, archeologiche ed enogastronomiche del territorio nel quale l’Istituto è inserito ed opera.