Commissario nazionale della Protezione Civile, Domenico Arcuri scrive a Toma: il ‘Vietri’ di Larino non sarà mai centro Covid, costi troppo alti

L' ultima parola la ha pronunciata il commissario nazionale della Protezione Civile, Domenico Arcuri. Con una lettera, ha informato il governatore Toma e il Commissario alla sanità Giustini che il ‘Vietri’ di Larino non sarà mai centro Covid.

Per Arcuri, i costi sono troppo alti e, sull’hub regionale del ‘Cardarelli’ di Campobasso, non si torna indietro. La scelta è stata fatta a suo tempo e il progetto va portato a compimento. Inoltre, ha rassicurato tutti, che verranno attivati con celerità altri 26 posti letto in terapia intensiva tra ‘Cardarelli’ di Campobasso, il Veneziale di Isernia e il San Timoteo di Termoli.