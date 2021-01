Trasporto Scolastico Comuni. ANCI: come richiedere il rimborso per il trasporto scolastico.

Trasporto Scolastico: Comuni: come richiedere il rimborso per il trasporto scolastico. La richiesta con i dati delle imprese esercenti deve essere inoltrata entro il 3 febbraio I Comuni che intendono accedere al rimborso per trasporto scolastico entro il 3 febbraio devono comunicare i dati delle varie imprese esercenti i servizi di trasporto, mediante compilazione del modulo allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell’Istruzione. Tale documentazione, comprensiva di apposita richiesta di finanziamento, dev’essere inoltrata all’indirizzo dg.ts@pec.mit.gov.it.

Beneficiari e somme riconosciute: Le risorse provenienti dal Dicastero saranno corrisposte agli esercenti direttamente dai Comuni, senza sforare però il limite di 200mila euro a singolo contributo. Per quanto concerne il calcolo delle risorse erogabili a ciascuna azienda, la somma spettante equivale alla differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal Comune all’impresa, a seguito delle minori prestazioni in ragione dell’emergenza epidemiologica. Se i fondi disposti dal MIT risultassero insufficienti, si procederà con una riduzione proporzionale dell’ammontare trasferito agli Enti, con conseguente ridimensionamento del contributo spettante all’esercente. I Comuni beneficiari e le somme riconosciute saranno individuati da un successivo provvedimento del Ministero, previa consultazione con l’ANCI.

Il Presidente ANCI

Pompilio Sciulli