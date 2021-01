Frontale sulla statale 17 alle porte di Isernia, muore un 24enne: ferito grave un altro uomo

Un 24enne deceduto sul colpo e un ferito grave trasportato al Veneziale di Isernia. É il bilancio del tragico co sabato sera in Molise. Questi i fatti: intorno alle 19.30 si è verificato un frontale lungo la Strada Statale 17, precisamente al chilometro 181+430, alle porte di Isernia.





Lo scontro frontale è tra una Mini One e un’Alfa Romeo 147. Ad avere la peggio l’occupante dell’Alfa Romeo, un ragazzo di soli 24 anni che purtroppo è deceduto sul colpo. In gravi condizioni anche l’occupante dell’altra auto, trasportato immediatamente presso il pronto soccorso del Veneziale.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, le forze dell’ordine e personale Anas.