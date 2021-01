Il 3 febbraio la Chiesa festeggia San Biagio, invocato contro il mal di gola e le malattie respiratorie

Il 3 febbraio la Chiesa festeggia San Biagio, medico vissuto a Sebaste in Cappadocia tra il III ed il IV secolo d.C. Divenuto vescovo venne perseguitato da Licino (307-323), un vicario dell’imperatore Costantino nelle regioni orientali e dopo essersi nascosto in una caverna fu scoperto e processato. San Biagio venne torturato dai suoi carnefici che gli strapparono la carne con punte acuminate, per questo è il patrono dei cardatori di lana, ma il Santo resistette al dolore e continuò a rifiutarsi di sacrificare al dio pagano e così venne condannato alla decapitazione. Il Santo vescovo oltre ad essere venerato dai cardatori è invocato contro il mal di gola e altri malanni dell’apparato respiratorio, perché durante la sua prigionia salvò un bambino che stava per morire a causa di una lisca di pesce conficcata nella gola, dandogli da mangiare una mollica di pane. Durante la liturgia dedicata a San Biagio si impartisce la benedizione della gola dei fedeli con due candele benedette incrociate ed unite tra loro da un nastro rosso (in foto), come spesso viene rappresentato il Santo nell’iconografia sacra.