Simone 24 anni muore in un tragico incidente. Il commosso ricordo dei docenti e amici dell'ITIS di Agnone

Un ennesimo tragico incidente sulle strade molisane che ha stroncato la giovanissima vita di un ragazzo 24enne. Simone Di Tore il suo nome,ha perso la vita in uno scontro frontale sulla SS 17, alle porte di Isernia. Era alla guida della sua Alfa ed ha impattato una Mini Minor con un altro ragazzo isernino 26 enne a bordo, rimasto gravemente ferito e ricoverato al Veneziale di Isernia.

Per Simone Di Tore a nulla nulla sono valsi i soccorsi. La morte del giovane ragazzo ha suscitato dolore e commozione nell'ntera regione e ad Agnone dove ha frequetato per ben 5 anni l'Istituto Tecnico Industriale

Il ricordo degli amici, compagni di classe e dei docenti e' vivo e affettuoso. Tutti lo descrivono come un ragazzo socievole, simpatico che amava la vita e aveva due grandi passioni, i cavalli e i TIR, i mezzi di trasporti internazionali su strada. Frequentava con profitto l'istituto agnonese. Si era sentito con i suoi ex professori per scambiare gli auguri di buon anno nuovo alla fine di dicembre 2020, ai quali aveva riferito di aver realizzato il suo sogno nel cassetto, quello di condurre un grosso TIR come suo padre

Alla famiglia giungono le più sentite condoglianze dei suoi compagni di scuola, il corpo docente e della comunità agnonese

Condoglianze dalla redazione di Altomolise.net..