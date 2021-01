Portocannone- Soa: Facciamo luce sulla triste vicenda di Faisal giovane pakistano deceduto a seguito di un malore

Portocannone: Solidarietá e disponibilità con la famiglia del giovane migrante Shafqat Faisal che ha perso la vita sabato a seguito di un malore che ha avuto venerdí sera, il 118 non é intervenuto dopo la chiamata Facciamo luce sul triste caso

Il SOA Sindacato Operai Autorganizzati chiede che sia fatta luce sul mancato intervento sanitario di emergenza a seguito di un malore a Portocannone , un giovane di 36 anni lavoratore agricolo del Pakistan ospite dei suoi familiari in cerca di lavoro, venerdì sera si sente male, viene chiamato il 118 che declina l'intervento per indisponibilità e consiglia il medico di guardia , intanto il giovane sabato é deceduto.

Ora la salma del giovane é presso il cimitero di Portocannone in attesa di essere espatriata .Torna a casa Faisal ma senza vita, cercava un lavoro in campagna per vivere .Ci risulta che il comune di Portocannone si é interessato da subito della questione, un paese che da sempre si é distinto per l'accoglienza e la solidarietà di etnie diverse.

Ora chiediamo la verità. Il SOA si rende subito disponibile con la famiglia in solidarietà, per assistenza sindacale e legale .Si chiede aiuto alla sanità pubblica con urgenza ma trovi la porta chiusa .Quello che é avvenuto al giovane Faisal lo sanno bene molti molisani, sulla loro pelle.