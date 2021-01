Alto Molise, strade provinciali come piste di pattinaggio, riscontrati disagi e incidenti stradali

Il calo delle temperature durante la notte trascorsa ha reso le strade provinciali altomolisane simili a piste su ghiaccio.. Questa mattina nei dintorni di Agnone è avvenuto anche un incidente stradale, un tamponamento tra due auto allo svincolo per Vasto, alla rotonda in località montagna

,I lavoratori pendolari, chi è costretto a viaggiare per tanti motivi, ha incontrato notevoli disagi. Molte le proteste sono giunte presso la nostra redazione e in tanti lamentano la mancanza dei mezzi spargisale della provincia su sdrada,. Tutt'altro è avvenuto sulle strade comunali di Agnone che vengono segnalate come praticabili e il comune ha messo in opera anche i mezzi spargisale in zone dove gli stessi abitanti si meravigliano dell'accaduto perchè è la prima volta che in queste zone succede che viene sparso il sale. In ogni caso lo spargimento di sale sulle strade d'inverno, è una questione abbastanza dibattuta. Le associazioni ambientaliste mettono in guardia sull'uso eccessivo di sale che finisce negli scarichi stradali e, quindi, nei corsi d’acqua dolce. e modifica per sempre la fauna d’acqua dolce. Il sale in grandi quantità può risultare tossico per il plancton, i pesci, le piante, gli animali e l’uomo.https://it.businessinsider.com/il-sale-sulle-strade-e-unisteria-collettiva-che-provoca-gravi-danni-allambiente-e-alla-salute/