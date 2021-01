PD Isernia convoca conferenza stampa su: Gravi disservizi CUP

Gravi disservizi e disagi sulla gestione delle prenotazioni da parte dei Centri Unici di Prenotazione (CUP) il Partito Democratico di Isernia e Italia in Comune a tal proposito terranno una conferenza stampa per mercoledì 27 Gennaio 2021 alle ore 11,00 in Largo Cappuccini, aria antistante il Distretto Sanitario ASREM di Isernia, nel pieno rispetto della normativa emergenziale prevista, avente ad oggetto i gravi disservizi e disagi sulla gestione delle prenotazioni da parte dei Centri Unici di Prenotazione (CUP) relative alle visite e agli esami riguardanti i Servizi Sanitari della Regione Molise.

Isernia, 26/01/2021 Cordiali saluti

Il Partito Democratico di Isernia e

Italia in Comune