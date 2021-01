I saluti della prefetta Maria Guia Federico, dal 1 febbraio va in pensione.

Il 1° febbraio prossimo la prefetta Maria Guia Federico lascerà la Prefettura di Campobasso e l'Amministrazione dell'Interno per raggiunti limiti di eta. E' giunto dunque it momento dei saluti di commiato.

Il 13 febbraio del 2017, ben quattro anni fa, ha assunto le funzioni di Prefetto.



"Il tempo e volato - sottolinea nei suoi saluti - e mi accingo oggi, nel momento in cui concludo anche la mia carriera, a chiudere un'esperienza molto stimolante. Percio portero it Molise sempre nel cuore. Per me rappresenta l'ultima tappa di un percorso non sempre agevole ma straordinario e unico che mi ha portato a conoscere molte realtà diverse della nostra bella Italia, arricchendo it mio bagaglio non solo professionale ma soprattutto umano e regalandomi tanti momenti di gratificazione.

Ho svolto it mio compito con passione ed entusiasmo sin da quando ho cominciato a muovere i primi passi, da Funzionario, nell'Amministrazione dell'Interno e ho sempre creduto nella rilevanza ed essenzialita del ruolo del Prefetto, sia per la sua funzione super partes, sia per l'importante compito di "cerniera" e raccordo tra le comunità locali e le amministrazioni centrali.

Non amo i bilanci ma credo di poter affermare che ho cercato di svolgere it mio delicato compito tenendo sempre a mente i principi cardine del nostro ordinamento democratico e repubblicano, primo fra tutti it rispetto della legalità .



Per il messaggio completo cliccate qui.

