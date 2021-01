Agnone, giornata della memoria: il ricordo del vicesindaco Di Nucci e del professor Tanzj

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giovanni Di Nucci e il professor Francesco Paolo Tanzj discutono in merito alla Giornata della Memoria in un video informativo del Comune di Agnone. Nella giornata odierna, 27 gennaio 2021, il dott. Giovanni Di Nucci, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Agnone, e il professore Francesco Paolo Tanzj, docente di Storia e Filosofia e membro del Centro Studi Alto Molise, hanno discusso riguardo la Giornata della Memoria affrontando la questione della Shoah. Il video del confronto è stato diffuso sui canali social del Comune di Agnone. Di Nucci: “Oggi è la Giornata della Memoria, una giornata di tristezza in cui ci ritroviamo a commemorare la morte di 15 milioni di persone; morti scatenate dall’odio verso gli altri, ovvero ebrei, disabili, omosessuali, minoranze etniche e oppositori politici. Il ricordo degli errori passati deve educarci quotidianamente, e non soltanto in questa giornata, al rispetto delle idee degli altri, della loro religione, del loro genere, del loro orientamento sessuale e della loro etnia. Voglio fare anche riferimento, per entrare nei problemi attuali, alla gravità delle tristi morti in mare dei profughi, di gente che fugge dalla povertà e dalla guerra e che spesso subisce il rifiuto del soccorso. Voglio ricordare anche i rigurgiti dei movimenti razzisti che tornano a inneggiare al nazismo e al fascismo. Nel superare queste sfide dell’oggi, avere memoria di disumanità passata e presente è atto dovuto per muovere gli animi verso il volontariato civile e il rispetto dei più deboli. Insieme dobbiamo dire un forte no all’odio.” Tanzj: “Il problema delle violenze discriminatorie deriva dall’abitudine divisoria che ruota attorno all’umanità e che continua ad esistere; abitudine che scaturisce dalla differenza tra “noi” e “voi”, dai campanilismi e dal sovranismo che portano a dividere la realtà, quando invece dovremmo imparare che il mondo è uno solo e l’unica razza è quella umana. Dobbiamo puntare a una crescita culturale, basata sulla comprensione, senza la quale, purtroppo, potrebbe essere facile tornare a commettere gli stessi errori.” (Il video-approfondimento completo è disponibile al seguente link: https://www.facebook.com/comune.agnone/posts/3644576668952966)