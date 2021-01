Superbonus 110%: Fondo per assunzioni straordinarie nei Comuni (articolo 1, comma 70 della Legge di Bilancio 2021) istanza presentata dall’Anci Molise

Campobasso , 27 gennaio 2021. La Legge di Bilancio per l’anno 2021 ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano delle gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%.



I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse sono in corso di definizione e saranno oggetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che verrà adottato su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e della finanze e con il Ministro dell’Interno, sentito la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali



Per la presentazione delle domande, considerata la non perentorietà del termine previsto dall’articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si invitano i Comuni interessati ad attendere le indicazioni operative contenute nel DPCM che verrà adottato prossimamente.