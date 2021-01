Appendino condannata, la solidarietà dei sindaci. Sciulli, presidente Anci Molise: "Siamo capri espiatori"

Campobasso:Non sta a me giudicare il lavoro

della magistratura e non entro nel merito della sentenza, che

rispetto. Così come rispetto profondamente il dolore delle

famiglie che in quella vicenda hanno perso un loro caro. Ma non

posso non rilevare che la condanna di Chiara Appendino per i disordini di Piazza San Carlo del 2017 ci pone ancora una volta

di fronte a un problema enorme: in questo contesto di norme e

regolamenti diventerà sempre più difficile fare il mestiere di

sindaco". Lo scrive in una nota il presidente dell'Anci Molise Pompilio Sciulli

"Possono i sindaci rispondere personalmente, e penalmente, per valutazioni non ascrivibili alle loro competenze? Possono, prosegue Sciulli - continuare a essere i capri

espiatori, le uniche istituzioni sulle quali si scarica il peso

di scelte dalle enormi responsabilità? Possono essere condannati perché fanno il loro lavoro? Oggi, mentre voglio manifestare la mia solidarietà e quella di tutti i sindaci del Molise a Chiara Appendino, chiedo ancora una volta con forza di avviare un percorso di modifica delle norme. O l'Italia rischierà seriamente di diventare, a breve, un Paese senza sindaci".