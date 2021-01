Covid-19 -Termoli : Attivata didattica a distanza per tutte le scuole di ordine e grado della città.

TERMOLI, 30.01.2021 – Si comunica che da lunedì prossimo 1Febbraio 2021 e fino a mercoledì 10 Febbraio 2021 compreso sarà attivata la didattica a distanza per tutte le scuole di ordine e grado della città.

La decisione si è resa necessaria a causa dell’aumento di casi di contagio da Covid-19 che coinvolgono anche diversi Istituti Scolastici.

L’amministrazione comunale e il sindaco Francesco Roberti, sentito l’Ufficio Scolastico Regionale, i Dirigenti Scolastici e i vertici dell’Asrem, hanno ritenuto di adottare la decisione per monitorare al meglio la situazione in stretta collaborazione con l’Asrem che avrà tutto il tempo necessario per processare i tamponi collegati ai casi già evidenziatisi e verificare in che modo il contagio si è diffuso.

Da lunedì mattina si riunirà nuovamente il Coc in seduta permanente per decidere nuove azioni da adottare al fine di contenere la diffusione del contagio.

Per le dichiarazioni del sindaco Francesco Roberti si rimanda al video in allegato.