Covid-19, Campomarino diventa zona rossa. L'ordinanza del presidente Regione n. 7 del 31 gennaio 2021

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, relative al territorio comunale di Campomarino.

123 positivi al Covid-19: a Campomarino la situazione dei contagi è ormai esplosa. Ai 123 positivi di cui 4 ricoverati al Cardarelli. Dopo la decisione del sindaco Pierdonato Silvestri che aveva chiuso i mercati, le scuole e aveva vietato le vendite degli ambulanti, il presidente della Giunta regionale Toma ha firmato l'ordinanza per istituire la zona rossa per il comune litoraneo.

In paese c'è paura, la protezione civile locale spiega che nelle farmacie sono esaurite tutte le bombole di ossigeno.

Ma il virus non risparmia nessuna zona. Infatti anche a Campitello Matese, che attende l'avvio della stagione sciistica, c'è un cluster. Sono quattro i casi di positività accertata, in un albergo, l'unico che era aperto.

La situazione è sotto stretto monitoraggio dell'ASREM che sta ricostruendo la catena epidemiologica dei contatti. La struttura al momento è chiusa e lo rimarrà per i prossimi 15 giorni.

