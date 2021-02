Pregiudicato abruzzese arrestato a Venafro per evasione, era ai domiciliari

Nel primo pomeriggio di ieri 01.02.2021, in Sesto Campano (IS), lungo la SS 85, i militari del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Venafro, nel corso dello svolgimento di mirati servizi finalizzati al controllo del traffico veicolare tra regioni, sia per prevenire violazioni alle prescrizioni delle norme anti Covid 19 che per realizzare adeguate forme di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o di armi clandestine e infrenare il fenomeno dei reati contro il patrimonio, intimavano l’alt ad un’autovettura sospetta con due persone a bordo. Le immediate verifiche eseguite dai carabinieri permettevano di accertare che si trattava di due pregiudicati abruzzesi, uno dei quali, 33enne, risultava essere evaso dalla propria abitazione di San Salvo (CH), dove stava scontando una pena detentiva emessa dalla Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila. Il giovane veniva quindi dichiarato in arresto per evasione e, su disposizione del P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio per direttissima. Entrambi i soggetti sono stati anche contravvenzionati ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. b del D.P.C.M. 14.01.2021, per la somma di euro 373,33 ciascuno.

L’episodio testimonia come sia sempre alta la soglia di attenzione ed improntata alla massima reattività l’azione dell’Arma di Venafro nei controlli ai confini delle Regione nella giurisdizione di competenza per la salvaguardia del territorio e la tutela dei cittadini molisani.

Isernia, 02.02.2021