Talent Factor for Sevel alla scoperta di eccellenze nelle scuole. Gli studenti dell' ITIS di Agnone tra i protagonisti

Cogliendo l'invito partecipato da Adecco, l’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo” di Agnone, ha inteso collaborare attivamente al contest Talent Factor for Sevel ideato da SEVEL al fine di "individuare" talenti nelle scuole per un percorso futuro in azienda.

La Dirigente dell’ Istituto Omnicomprensivo D'Agnillo di Agnone, Dott.ssa Tonina Camperchioli, coadiuvata dall'ing. Salzano Diego Vincenzo, ha promosso con entusiasmo tale iniziativa destinata ai ragazzi diplomandi dell' Istituto Tecnico “Leonida Marinelli” di Agnone.

Gli attori principali saranno proprio i 180 studenti, di 9 istituti tecnici, di cui 7 abruzzesi e 2 molisani, supportati da tutor messi a disposizione dalla multinazionale leader nel settore della produzione di veicoli commerciali, cogenitrice della recente fusione con PSA dando vita a Stellantis, divenendo di fatto il quarto gruppo al mondo nel campo dell'automotive.

L'obiettivo primario sarà cimentarsi nella progettazione in ottica di manutenzione 4.0, offrendo la possibilità di confronto tra i diplomandi dei vari istituti tecnici, ma di fatto tale opportunità deve essere altresì letta in ottica di un futuro e auspicabile sodalizio tra la scuola e l'industria, non a caso è in fase di sottoscrizione una convenzione tra l’Istituto Tecnico “ L. Marinelli” di Agnone e la SEVEL al fine di proiettare questo primo step del percorso in un’ottica di alternanza scuola lavoro.

Un grosso in bocca al lupo ai nostri studenti che da ieri hanno compiuto il primo passo verso la strada del futuro lavorativo.