Dorsale Marche-Abruzzo-Molise- Una direttrice di trasporto di valenza europea -convegno on line promosso dal circolo Pd Agnone

Dorsale Marche-Abruzzo-Molise Una direttrice di trasporto di valenza europea

Il Circolo PD “Libero Serafini” di Agnone in collaborazione con la Segreteria regionale PD del Molise e la Federazione PD di Chieti organizza un convegno dal titolo “Dorsale Marche-AbruzzoMolise - Una direttrice di trasporto di valenza europea”. L’incontro ha come obiettivo principale quello di avviare un percorso mirato all’incorporazione della dorsale adriatica interna denominata Pedemontana Marche-Abruzzo-Molise alle rete europea TEN-T (Trans-European Transport Network) anche in ottica di rafforzamento dei collegamenti orizzontali sia verso le aree interne che verso quelle marittime. Tele evenienza risulterebbe perfettamente in linea anche con la strategia UE per la Regione Adriatico e Ionica (EUSAIR).

La Pedemontana Marche-Abruzzo-Molise è un’infrastruttura strategica di cui si parla oramai da diversi anni, oggetto di numerosi accordi e intese tra Stato, Regioni e Province interessate. La sua realizzazione, per cui sono state stanziate già risorse importanti, è stata completata solo per alcuni lotti ma non nella sua interezza. Il protocollo d'intesa per la realizzazione della Pedemontana è stato firmato il 18 dicembre 2009, nella sede del Consiglio regionale a Pescara, dai rappresentanti delle tre regioni e delle province coinvolte, quelle di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Fermo, Macerata, Pescara e Teramo

Questa infrastruttura a scorrimento veloce, oltre a consentire un accesso rapido all’entroterra e alle zone marittime delle tre regioni, come già detto, servirebbe anche ad alleggerire il carico di traffico sulla A14, un’autostrada che nel tratto passante per la Provincia di Fermo ed Ascoli Piceno si restringe da 3 a 2 corsie di percorrenza. In definitiva la finalità dell’intervento è quella di attribuire alla Pedemontana Marche-Abruzzo-Molise una funzione di collegamento e potenziamento dei rispettivi versanti adriatico ed appenninico interno e marittimo. Il percorso longitudinaletranscollinare della Doesale si può distinguere principalmente in tre tratti: la Mezzina nel sud delle Marche, la Pedemontana che attraversa l'interno dell'Abruzzo e la Transcollinare nell'interno del Molise.

Si precisa che il tratto Transcollinare tra Abruzzo e Molise prevede un differente tracciato rispetto al protocollo del 2009, secondo un collegamento tra Fondovalle Sangro, Trigno e Biferno, completando la fondovalle Fresilia all’innesto con la fondovalle Verrino in località Sprondasino per continuare sulla fondovalle del Rivolo fino a Campobasso.

Mentre sul versante abruzzese il progetto prevede il collegamento della ex - ss86 Istonia alla fondovalle Sangro all’altezza di Colledimezzo sulla direttrice Montazzoli. All’incontro parteciperanno sindaci ed amministratori locali, imprenditori ed associazioni di categoria, oltre agli iscritti PD dei territori interessati. Ospiti speciali: Giuseppe FERRANDINO europarlamentare (Commissione trasporti); Luciano D’ALFONSO Senatore (Presidente Commissione Finanze e Tesoro); Matteo RICCI sindaco di Pesaro (Vicepresidente nazionale ANCI).

Link mappa con documentazione allegata: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=it&mid=1mnDltdgeSVLtKFtds4RkjYb9CBMWePL&ll=43.57757546953076%2C13.653546729556862&z=9