Tecnologia e minori. TikTok bloccherà l’accesso agli utenti minori di 13 anni a partire dal 9 febbraio

Tik ok adotterà misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età. Inoltre, lancerà una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli. E’ quanto ha comunicato la piattaforma di video sharing al Garante della protezione dei dati personali, dopo il provvedimento di blocco imposto nei giorni scorsi dall’Autorità.



L'Autorità si è, in ogni caso, riservata di verificare l'effettiva efficacia delle misure annunciate. A partire dal 9 febbraio, dando attuazione alle richieste del Garante, Tik ok bloccherà tutti gli utenti italiani e chiederà di indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare ad utilizzare il social. Una volta identificato un utente al di sotto dei 13 anni, il suo account verrà rimosso. Potenziando di fatto le altre misure, già presenti, di protezione come le impostazioni "Account Privato" e "Collegamento Famigliare".

Per rafforzare l’azione di tutela nei confronti dei più piccoli, il Garante per la privacy avvierà sulle tv nazionali, in collaborazione con Telefono Azzurro, una campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di richiamare i genitori a svolgere un ruolo attivo di vigilanza e a prestare particolare attenzione al momento in cui verrà richiesto ai figli di indicare la loro età per accedere a TikTok.