Sessano del Molise, l'ufficio postale ha riaperto nella sua sede abituale

Isernia, 9 febbraio 2021 – Ha riaperto nella sua sede abituale di via Rimembranza l’ufficio postale di Sessano nel Molise. Durante il periodo degli interventi di adeguamento strutturale dell’edificio comunale che ospita l’ufficio postale, Poste Italiane aveva garantito la continuità dei servizi all’interno di un container. La sede di Sessano è operativa con il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

In questa particolare fase di emergenza, l’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito a limitare al massimo gli assembramenti rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi messi a disposizione da Poste Italiane, come le app “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.

Anche per l’ufficio postale di Sessano del Molise, inoltre, è possibile prenotare un appuntamento per il rilascio gratuito dell’identità digitale SPID, evitando di attendere il proprio turno allo sportello. La prenotazione è disponibile tramite il sito poste.it, l’app Ufficio Postale oppure con Whatsapp, al numero 3715003715.



Poste Italiane - Media Relations