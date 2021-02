La polizia di stato commemora l'anniversario della morte del commissario Giovanni Palatucci

Domani 10 febbraio 2021, alle ore 10.00, in occasione dell’Anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri e italiani, si svolgerà una breve cerimonia commemorativa nei pressi del monumento dedicato ai caduti in servizio della Polizia di Stato, ubicato in questo Piazzale Palatucci, adiacente alla Questura, nel corso della quale sarà piantato un albero di ulivo e collocata un targa in ricordo della ricorrenza.

Campobasso, 9 febbraio 2021