Covid: prenotazioni vaccinazioni over 80, sito Molise in tilt

CAMPOBASSO, 10 FEB - 'È stato raggiunto il numero massimo di connessioni, si prega di riprovare più tardi! Ci scusiamo per il disagio'. È quanto è apparso (ore 15 di oggi, ndr) sul sito web dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) dedicato all'adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid per la popolazione over 80.

Dopo pochi minuti dalla diffusione avvenuta nella tarda mattina della notizia relativa a questa possibilità, il sito è stato evidentemente preso d'assalto dagli utenti ed è andato in tilt. (ANSA).