In Molise confermata la variante inglese del Covid. Facciolla: Chiediamo ancora la zona rossa per tutta la provincia di Campobasso

Avevamo ipotizzato la scorsa settimana che quanto stava accadendo in Basso Molise poteva far pensare ad una variante del Covid ed infatti oggi ci giunge conferma che è stata sequenziata la variante inglese di questo virus.

Ci spiace ancora una volta aver avuto ragione.

La variante inglese sembra non sia più pericolosa o che abbia una mortalità maggiore ma si diffonde in maniera più rapida e lo faccia contagiando anche i bambini (cosa che invece non avveniva con il virus che avevamo imparato a conoscere).

Ecco perché diventa ancora più importante rispettare tutti i parametri di contenimento del virus (mascherine, distanziamento, igienizzazione frequente delle mani e degli ambienti di lavoro) e diventa fondamentale in quest’ottica diminuire al massimo i contatti.