Manifestazione di opinione sulla giunta Saia a 130 giorni dall'insediamento. Clicca sul link per votare

Sono trascorsi circa 130 giorni dall'insediamento della nuova amministrazione comunale. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensano i cittadini agnonesi dell'Amministrazione del nuovo sindaco Daniele Saia. E' superfluo ribadire che non è un sondaggio bensì unna semplice manifestazione di opinione che chiediamo ai nosti lettori e null'altro, ribadiamo che non ha alcuna valenza scientifica. Le opzioni sono 5: Ottimo-Buono-Sufficiente- Scarso- Non so

. La manifestazione di opinione è possibile esprimerla nell'arco di 7 giorni a partire da oggi con termine ultimo nella giornata del18 febbraio 2021. Per votare cliccare sul seguente link: https://www.altomolise.net/sondaggi/9/130-giorni-trascorsi-dallinsediamento-dellamministrazione-del-sindaco-saia-secondo-te-il-bilancio-sul-suo-operato-finora-e