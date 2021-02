Emergenza neve,Vigili del fuoco operativi su tutta la provincia di Isernia: Staffoli due bisarche bloccate

Da stamani le squadre dei Vigili del Fuoco di tutte le sedi di Isernia sono operative per recuperare automezzi e auto rimaste in panne sia per le avverse condizioni meteo sia per piccoli incidenti si elencano gli interventi più di rilievo:

- SP San Mauro località Staffoli due bisarche bloccate;

- SP 31 autovettura in panne;

- SS 650 km 10+100, Sessano del Molise, piccolo incidente (foto allegata);

- SS 650 km 17, Chiauci, recupero veicolo;

- Località Guado Liscio, Agnone, autovettura di traverso.

Le temperature sono previste in calo si raccomanda di mettersi in viaggio solo per motivi strettamente necessari e con mezzi equipaggiati per la neve.