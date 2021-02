Covid 19, ecco i dati comune per Comune: Termoli la città più colpita con 285 casi, ad Agnone 8 casi

L'Asrem dopo numerose sollecitazioni e dopo qualche tempo ha reso noti i numeri della pandemia in ognuno dei comuni molisani. Tra quelli che interessavano di più, anche alla luce della variante inglese, sono i 28 della zona rossa bassomolisana. E così veniamo a conoscenza che a Campomarino i positivi attuali sono 237. Ovviamente il numero non riguarda chi è già guarito dal virus. A Termoli invece i positivi sono 285 ed è ufficialmente il comune più colpito al momento. Nella tabella sono visibili i dati comune per comune. Campobasso ad oggi ha 135 casi attivi. Isernia 50 e Venafro 33. A Bonefro, Montorio e Montelongo risultano rispettivamente 5 4 e 7 casi. Di più di comuni in zona rossa come Montecilfone che di casi ne ha solo 2. Dopo questo report il presidente Toma dovrebbe aggiornare la mappa della zona rossa.