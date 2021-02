Comune Agnone, il 60 % dei manifestanti di opinione : promosso con ottimo

Oggi 18 febbraio è scaduto il tempo stabilito, una settimana, per esprimere la propria opinione sull'operato della giunta del Sindaco, Daniele Saia,a 130 giorni dall'insediamento. La richiesta e' stata cliccata ben 74mila volte, e il 60% dei click ha dato " ottimo" come giudizo al sindaco e la sua giunta. Il 34% ha votato scarso, il 5.2 buono,0% sufficiente e 0% di non so. Ricordiamo che non è affatto un sondaggio ma una semplice manifestazione di opinione