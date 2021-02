Covid 19, ordinanza del sindaco di Agnone: Sospensione mercato non alimentare, chiusura piazze, parco giochi e giardini comunali

Ordinanza Nr.5/2021 del 19 febbraio 2021. OGGETTO: Emergenza COVID-19

–

IL SINDACO PREMESSO:  che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

 che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato che il covid-19 è caratterizzato come una pandemia;

 che con D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza per COVID-19;

 che in data 13.01.2021 il Consiglio dei Ministri ha prorogato al fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili TENUTO CONTO dell’attuale situazione epidemiologica così come rappresentata dai dati dell’ASREM che denota un aumento della contagiosità da COVID-19 e dell’aumento del numero dei contagiati nella Regione Molise e in questo Comune;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, “quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica”;

RITENUTO di dover assumere determinazioni in merito a specifiche attività gestite dal Comune nel rispetto dei Decreti e normativa statale nell’ambito dell’Emergenza COVID.19;

FATTE SALVE le competenze di altre autorità in materia.

O R D I N A La sospensione immediata fino a nuovo provvedimento dello svolgimento del mercato settimanale non alimentare nel territorio del Comune di Agnone La chiusura immediata all’uso pubblico fino a nuovo provvedimento di piazze, parco giochi e giardini comunali a, fatta salva la possibilità di semplice attraversamento, l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

DISPONE La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Agnone; Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120. Agnone, 19 febbraio 2021