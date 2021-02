Notizie sconfortanti arrivano dal fronte Covid in bassomolise. Da oggi in rianimazione al Cardarelli è ricoverata anche una studentessa 20enne di Termoli. La scelta di riservarle un posto in terapia intensiva a Campobasso è stata presa anche a causa della giovane età della paziente. Sembra che la giovane stia reagendo bene alle cure ma la situazione resta comunque drammatica. Il trasferimento è avvenuto nella notte scorsa.