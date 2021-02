Accordo territoriale per i contratti a canone concordato valido per il Comune di Isernia

L’Associazioni dei proprietari immobiliari Associazione Piccoli Proprietari Case per la Regione Molise e l’organizzazione sindacale degli inquilini S.U.N.I.A. – Molise, hanno sottoscritto in data 19.02.2021 il nuovo accordo territoriale valido per il territorio del Comune di Isernia, utile per la stipula dei contratti a canone concordato.

L'Accordo, che sarà pubblicato a breve sul sito del Comune di Isernia, ha recepito le più recenti previsioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16 gennaio 2017.

Si è operato sia per la verifica dei canoni, al fine di renderli maggiormente aderenti alle condizioni socio economiche della popolazione, che per valorizzare le condizioni d’uso degli immobili.

Nell'Accordo territoriale è stato introdotto quanto previsto dal D.M. del 16/01/2017 e dalla Risoluzione n. 31/E del 20/04/2018 emanata dall'Agenzia delle Entrate, circa la necessaria attestazione dei contratti a canone concordato che sarà rilasciata dalle Organizzazioni firmatarie, in modo da certificare la congruità economica e normativa dei contratti medesimi.

Il Commissario Regionale S.U.N.I.A. – Abruzzo Molise, Giuseppe Oleandro e la Responsabile S.U.N.I.A. per Isernia, avv. Mariagrazia Bove, firmatari per gli inquilini, hanno sottolineato la valenza dell'Accordo territoriale, quale fondamentale strumento di contrasto al mercato nero degli affitti, evidenziandone, al contempo, la funzione di calmierante dei canoni e l’importanza dello stesso nel contesto delle politiche pubbliche in ambito abitativo, nonché efficace strumento calmierante in questo particolare momento storico, ove la pandemia da Covid 19 sta creando non pochi problemi anche al mercato immobiliare.

L’associazione dei proprietari, A.P.P.C. Molise, con il Presidente avv. Pasquale Lucio Monaco ha posto l’accento sulla necessità di chiarire definitivamente le perplessità operative rilevate nel Comune di Isernia circa l’applicazione delle agevolazioni IMU ai locatori di contratti a canone concordato.

Ora è necessario dare la massima pubblicizzazione all’accordo territoriale, in modo che i contenuti possano essere resi noti alla cittadinanza. L’Accordo è immediatamente operativo ed applicabile nella stipula dei nuovi contratti di locazione a canone concordato e per la conversione dei vecchi canoni di locazione.

L’importante lavoro svolto nel corso dei quattro mesi di confronto, fra le organizzazioni di categoria, tiene in equilibrio i bisogni degli inquilini e gli interessi della proprietà, mantenendo i livelli di canoni concordati proporzionalmente al di sotto dei valori di mercato, favorendo una fiscalità agevolata.

I proprietari delle unità immobiliari in affitto possono usufruire delle seguenti agevolazioni fiscali: