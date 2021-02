Covid: scaricati container per ospedale da campo a Termoli

E' arrivato nel primo pomeriggio di oggi l'ospedale da campo nel piazzale adiacente il San Timoteo di Termoli. I container sono stati condotti in città dagli operatori della Croce rossa del Centro operativo di Avezzano.



Nel pomeriggio si è scaricato il materiale e domani mattina prenderà il via il montaggio. Saranno necessari un paio di giorni per allestire il presidio e già da metà settimana sarà operativo. Ventiquattro i posti letto per gli utenti completi di riscaldamento e attrezzature mediche necessarie. (ANSA).