Scomparsa Luigi Pardo Terzano: Il cordoglio di Patriciello

VENAFRO, 23 FEBBRAIO 2021 – “Oggi è un giorno davvero triste, uno di quelli che vorresti non arrivasse mai. Gigino Terzano non è stato solo un collega di partito e una persona con cui ho avuto l’onore di condividere tante battaglie politiche: è stato prima di tutto un grande amico, un galantuomo e un vero molisano. Non potrò mai dimenticare le tante serate trascorse a casa sua a chiacchierare del più e del meno e a degustare i migliori prodotti della tradizione enogastronomica molisana. Gigino aveva la rara capacità di fermare il tempo e di farti dimenticare i problemi quotidiani: stare con lui era davvero un sollievo per il cuore e per l’anima. Oggi che questo maledetto virus ce lo ha portato via non possiamo fare altro che ricordare il suo grande sorriso e l’esempio di impegno civile e politico che Gigino ha saputo offrire nei confronti della sua amata terra nel corso di tutta la sua vita. Mancherà moltissimo a tutti noi”.