Coronavirus, # Bollettino del 23 febbraio,23 nuovi casi positivi ad ad Agnone

La situazione secondo i dati forniti dall'ASReM è la seguente: i positivi al tampone da Coronavirus sono 10293, gli attualmente positivi sono 1735, 14 in terapia intensiva e 74 nel reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. Sedici sono i ricoverati al Gemelli Molise e 9 al San Timoteo di Termoli. Il totale dei guariti è 8215 e il totale dei deceduti è 343. Sono stati eseguiti 143615 tamponi.

I tamponi processati nella giornata di oggi sono 1210 con 3 decessi: un uomo di 80 anni di Campomarino, 61 anni di Larino e un 67 enne di San Martino in Pensilis. Otto i nuovi ricoverati. Sono guarite 105 persone.

I 110 nuovi positivi di oggi sono così distribuiti: 23 Agnone, 3 Baranello, 2 Belmonte del Sannio, 5 Bojano, 16 Campobasso, 1 Campomarino, 1 Capracotta, 1 Castropignano, 2 Colletorto, 1 Fornelli, 1 Fossalto, 4 Frosolone, 4 Guglionesi, 4 Isernia, 1 Ielsi, 1 Macchia Valfortore, 2 Macchiagodena, 1 Montelongo, 2 Oratino, 1 Petrella Tifernina, 2 Rotello, 1 San Giacomo degli Schiavoni, 1 San Giuliano di Puglia, 4 San Martino in Pensilis, 8 Santa Croce di Magliano, 15 Termoli, 2 Venafro, 1 Vinchiaturo.